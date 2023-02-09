鍾姓男子2015年在某女高中擔任軍訓教官，但他與該校高三女學生發展戀情，並發生多次合意性行為，經學生家長發現後向校方檢舉，教育部將鍾男記2大過並核予不適服現役，他提行政訴訟後，台中高等行政法院認為，申訴程序未完備判決撤銷，經上訴後，最高行政法院駁回確定。

鍾男在2015年起與高三女學生發展戀情，該校性別平等教育委員會認定他與學生發生師生戀、性行為等，違反校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則，他遭記過處分，但教育部所屬國教署軍訓教官申訴評議會作成他的申訴及再申訴。

鍾男提告後，台中高等行政法院更一審認為，教育部作成記過及核予不適服現役的處分，但裁處時之申訴作業規定並未就教育部所為之處分，其申訴程序應如何處理為規範，應以行政院為訴願管轄機關，判決將申訴決定及再申訴決定撤銷，經上訴，最高行政法院駁回。

軍訓教官高三戀情家長檢舉教育部最高行政法院