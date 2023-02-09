新北市新店一名父親稱他的兒子日前放學獨自回家時，遭到1男1女上前攀談，男子對兒子說「帶你去吃好吃的」，女子則一把從背後抓住背包，所幸12歲兒子當下馬上回一拳、趁機逃走，後來他得知此事嚇壞報警，將事發經過PO上網路，要新店人格外小心注意。

該名父親日前在臉書「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」發文分享，他的兒子早上10點下課走路回家時，在中央三街接近全聯後方的巷子口處遇到1男1女走上前，對方稱要帶兒子「去吃好吃的」，女子甚至突然從背後出抓住兒子背包，要兒子乖乖聽話別反抗。

該父親說所幸當下12歲、身高140多公分的兒子馬上回了一拳，並趁機逃走，兒子回到家後才告知他此事，他事後PO文要新店人格外小心，目前已報警處理，他說據兒子表示，男生穿黑色上衣，女生穿灰色衣服，口音不像本地人，而2人的行為看似是有計畫的。

其他網友留言「太可怕了，你兒子好聰明喔，臨時應變」、「好可怕，還好你兒子勇敢揮拳，如果是一般小女生應該直接被擄走了」、「剛剛經過，警察跟議員助理還有一個應該是里長都在現場了解狀況」、「兒子回了一拳也太棒了吧！ 該好好鼓勵一下勇敢的孩子」、「一定要報警，堅持查清楚到破案」。