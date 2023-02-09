如興之前因有證交所營業細則第49條第1項第14款規定之情事，將其上市有價證券列為變更交易方法。之後因未依法令期限公告申報111年第二季及第三季財務報告，有證交所營業細則第50條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券業經停止買賣在案。
證交所表示，如興已於昨日完成111年第二季財務報告公告申報，惟111年第三季財務報告迄今仍未公告申報，爰繼續對其上市有價證券停止買賣。
證交所表示，如興（4414）雖已於昨（8）日公告申報去（111）年第二季財報，但第三季財報尚未公告，因而，股票仍繼續停止買賣。
如興之前因有證交所營業細則第49條第1項第14款規定之情事，將其上市有價證券列為變更交易方法。之後因未依法令期限公告申報111年第二季及第三季財務報告，有證交所營業細則第50條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券業經停止買賣在案。
證交所表示，如興已於昨日完成111年第二季財務報告公告申報，惟111年第三季財務報告迄今仍未公告申報，爰繼續對其上市有價證券停止買賣。
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