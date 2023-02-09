高球桿頭代工四雄業績至9日持續完成公佈，鉅明1月營收3.26億元，比去年同期的2.80億元，年增16.72％；復盛1月營收29.25億元，比去年同期的32.62億元，年減10.33％；大田1月營收4.14億元，比去年同期的5.78億元，年減28.30％；明安1月營收16.15億元，比去年同期的21.79億元，年減25.86％。

鉅明發言人顏志憲9日指出，鉅明今年1月營收持續成長，主要是因應下游主要客戶需求，在1月完成出貨，以便能夠讓新品及時在今年2月鋪路的市場通路。

法人指出，整體而言，國內高球桿頭代工產業，今年將面臨下游庫存調整的議題，營運表現恐將受到壓抑，以全球最大高爾夫球桿品牌Callaway，2022年第三季的庫存天數年增 60％、季增36％至161天，超過10年平均值的143天，另一家美國的領先品牌廠Acushnet，2022年第三季的庫存天數也年增54％、季增31％至175天，高於5年的平均值155天。

法人說，美國品牌運動大廠庫存增高，主要是因為銷售溫和，加上供應鏈困境緩解所致，另一個因素則是，場外高爾夫參與者，也就是只玩模擬遊戲者，人次成長顯著，2022年的年增率達13％，相對地，實際上場打球參與者，只有微 幅增加2％。

另一法人表示，整體來說，高球代工產業正面臨下游客戶庫存調整期，預估庫存去化可能達半年，因此，2023年上半年比較沒有樂觀的理由，但，下半年則有機會在新品訂單的帶動之下，再度回復動能。