伸興指出，全球家用縫紉機市場仍處於終端需求降溫，歐美品牌廠商從去年下半年起，調整終端庫存，加上新舊產品交替，對於銷售表現與拉貨力道，同步轉趨保守態度。全球家用縫紉機年產量平均約900萬～1,000萬台左右，伸興年產銷約300萬台，全球每3台家用縫紉機就有1台是伸興製造，市佔率穩定，目前歐美客戶加快去化庫存的腳步，並加強優化生產效率、嚴控各項成本費用，有助伸興2023年整體營運表現。

伸興公開併購，去年8月取得宇隆經營權，9月起開始認列宇隆營收，宇隆1月合併營收2.36億元，年減24.33％，占伸興1月合併營收達46％。伸興指出，第一季向來是汽車產業傳統產業淡季，目前中國大陸汽車產業雖面臨艱難挑戰，隨著1月積累訂單陸續交付，預期2月銷量維持成長，以及大陸政府擴大汽車消費的政策，助攻新車銷售市場，第二季可望迎來復甦。此外，伴隨全球糖尿病及減重藥物注射需求的持續增加，也將帶動醫療類的客戶拉貨力道回溫，宇隆對2023年持審慎樂觀看法，預期2023年營運可望先蹲後跳，可挹注伸興今年獲利。

伸興強調，淨零碳排是全球趨勢，ESG已悄然成各大企業新顯學，伸興擴大公司營運規模同時，早在2014年起，四廠區陸續導入ISO14064-1溫室氣體盤查及內部查證制度，2018年已能掌控集團溫室氣體排放量，並在企業永續報告書中揭露類別1&2的相關數據。2018年4月成立「企業社會責任辦公室（簡稱CSRO），同步訂定企業社會責任政策，並設置企業社會責任委員會（簡稱CSR委員會）。

伸興表示，伸興2023全員一起加入減碳行列，從產品C2G（Cradle to grave）、原物料、生產、運輸、使用到廢棄，找出減碳空間。