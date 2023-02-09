「菸害防制法」修正案今年1月12日三讀通過，總統府預計2月15日公布，並由行政院公告日期。國民健康署署長吳昭軍今天表示，新法預告後到生效前，將抓緊時間完成幾項配套措施，包括修正「菸品資料申報辦法」、擬定「指定菸品健康風險審查辦法」，並將加熱菸公告為指定菸品。

吳昭軍今天表示，由於菸害防制法已經15年未修，面對新類型的菸品，包括電子煙、加熱菸及載具，招牌林立、網路充斥等社會亂象，為了解決這些問題才著手修法。目前立法院已於三讀通過，全面禁止電子煙，加熱菸經公告為指定菸品後，需經過健康風險評估審查上市。

吳昭軍指出，在菸害防制法公布後、正式實施前，需要完成相關配套，包括修訂「菸品資料申報辦法」、擬定「指定菸品健康風險審查辦法」，並將加熱菸公告為指定菸品。他強調，由於這些措施需要法律授權才能做，所以將待總統府公布後著手進行。

吳昭軍強調，既然有了法律的授權，社會就不應該再容忍這樣的亂象，為了保護國人和青少年遠離菸害，因此希望將預告期縮短，盡早解決新類型菸品充斥在校園和網路的亂象。健康風險評估的審查辦法會上網預告，待收集各方意見後召開專家會議審件，再由衛福部公告生效，希望能夠縮短這些時間、越快越好，在菸害防治法上路前完成。

另外，本次菸害防制法修正將禁菸年齡上調至20歲，並全面禁止電子菸，待新法上路後，菸品相關標示也需一併調整。吳昭軍指出，國健署已經和地方衛生局溝通，未來也會提供參考樣式給他們，在新法實施後需要一併調整。

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