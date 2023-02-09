安心食品（MOS摩斯漢堡）8日攜手新竹市政府勞工處舉辦弱勢青年就業促進與職場體驗活動，由新竹市長高虹安、勞工處長黃錦源、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所主任沈俊賢、安心食品人力資源部長吳欣蓉共同出席，與學員參與摩斯漢堡職場體驗營，透過餐點製作過程，熟悉產業工作環境型態，讓青年從學校順利接軌職場，適性多元發展幫助學子拚出好未來。

安心食品（MOS摩斯漢堡）提供友善職場環境，每年定期舉行職場體驗營及企業參訪，提供求職者在加入摩斯漢堡前，了解企業文化與實際職務需求摩斯漢堡職場體驗營，以遊戲互動方式進行企業簡介，包含經營理念、工作內容及環境介紹，經資深夥伴帶領體驗餐點製作流程，模擬店鋪實際作業程序，讓求職者實際體，為進入職場前做好準備。

安心食品除了擁有多元的教育訓練課程，更提供完整的獎勵制度、員工職福會旅遊津貼、婚喪補貼、健康檢查、三節福利金等及員工持股信託認股制度。凡對餐飲服務業有熱忱的求職者，經公司內部甄選後，將安排職前實作訓練與職務輪調，提供完整專業培訓與升遷計畫，順利成為優秀的經營管理人才。

安心食品（MOS摩斯漢堡）自1990年由日本引進，歷年表現優異，不僅連續八年榮獲台灣永續能源研究基金會頒發的TCSA台灣企業永續獎，營造友善職場更是不遺餘力，連續四年獲選1111台灣幸福企業金獎，秉持「貢獻人類、貢獻社會」的經營理念，展現實在安心的永續績效，由企業貢獻帶動個人公益，形成正向循環，更是速食業的領導者，是積極成長的速食連鎖企業。

安心食品唯才是用，歡迎有志人才加入，和我們一起勇敢做大夢、成就美好人生，表現優異者，有機會輪調海外據點、東元餐飲集團品牌企業，歡迎各界好手、應屆畢業生、二度就業、中高齡等多元人才加入摩斯漢堡大家庭。歡迎對餐飲業有興趣或志同道合的求職者，透過人力銀行、MOS官網、MOS店鋪、各縣市政府就業博覽會等招募管道踴躍投遞履歷。