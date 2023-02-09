香港信報報導，離岸價（CNH）一度跌破6.8，最低至6.8045，截至下午4時51分，離岸價報6.7837，在岸價報6.7789。官方9日開出的中間價報6.7905，較8日報6.7752，下調153個基點。

交易員指出，市場繼續消化聯準會官員講話，下周美國通膨數據公布前美元料延續震盪走勢，短期購匯略多可能會令人民幣小幅承壓。

在岸人民幣收跌244個基點
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