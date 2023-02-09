人民幣兌美元在岸價（CNY）9日收盤跌15個基點，中段最低至6.7924。人民幣兌美元在岸價收報6.7817，較8日下午4時30分收報6.7802，跌15個基點或0.02％，較晚上11時30分最後成交價6.7940，走強123個基點。