香港信報報導，離岸價（CNH）一度跌破6.8，最低至6.8045，截至下午4時51分，離岸價報6.7837，在岸價報6.7789。官方9日開出的中間價報6.7905，較8日報6.7752，下調153個基點。
交易員指出，市場繼續消化聯準會官員講話，下周美國通膨數據公布前美元料延續震盪走勢，短期購匯略多可能會令人民幣小幅承壓。
人民幣兌美元在岸價（CNY）9日收盤跌15個基點，中段最低至6.7924。人民幣兌美元在岸價收報6.7817，較8日下午4時30分收報6.7802，跌15個基點或0.02％，較晚上11時30分最後成交價6.7940，走強123個基點。
香港信報報導，離岸價（CNH）一度跌破6.8，最低至6.8045，截至下午4時51分，離岸價報6.7837，在岸價報6.7789。官方9日開出的中間價報6.7905，較8日報6.7752，下調153個基點。
交易員指出，市場繼續消化聯準會官員講話，下周美國通膨數據公布前美元料延續震盪走勢，短期購匯略多可能會令人民幣小幅承壓。
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