疫情推升嗶經濟發展，國人去年全年非現金支付金額衝逾6兆！金管會銀行局副局長林志吉9日公布非現金支付發展現況，去年非現金支付交易金額已達6.17兆、達標率106.31％、筆數達54.58億筆、達標率為80％，今年在疫後復甦、捷運搭乘人次恢復至204萬人次、邊境解封、電支跨機構共用平台上線等四因素推升下，預計今年非現金支付消費金額可望衝上7兆元。

林志吉指出，金管會訂下非現金支付的新目標，希望在2023年，國人使用非現金支付的交易筆數占比拉高至民間消費占比的五成以上，交易總額則要達到6兆，而2022年國人全年非現金交易金額已逾6.17兆元已提前達標，但交易筆數54.58億筆距68億筆目標只達成80.4％。

林志吉分析，筆數未達標主因疫情影響到民眾在家不出門，小額消費需求下降及交通捷運搭乘人數也少很多，以前年4月疫情爆發前每日有200萬人次的北捷搭乘量，但5月18日三級警戒後，6月後月平均只有40萬人次北捷搭乘量，但去年12月已恢復到200萬人次以上，達前年四月的水準，對筆數有很大助益。

在非現金支付金額6.17兆元的組成中，信用卡占56.6％、ATM轉帳購物占25.64％、儲值卡1.13％、電支3.85％。筆數的組成則是信用卡41.5％、ATM是1.47％、儲值卡占41.12％、電支占6.05％。其他還有票交所ACH及全國繳費網。

林志吉指出，2020年底有統計過民間消費約近10兆元（分母）、非現金交易金額4兆多元（分子）所以占比是49％多，但2022年來看已超過50％。

林志吉認為，若以近三年非現金支付每年成長率及四大利多來看，今年有望挑戰7兆元。四大利多包括：一、疫情因素影響日常生活漸少、二、北捷通車人次恢復達到204萬人次、三、邊境解封，國人與觀光客使用悠遊卡比率都會增加、四、跨機構共用平台的電支帳戶轉帳及繳稅費都上線，今年購物會上線，例如街口會員可到一卡通的商店消費。