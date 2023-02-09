宇隆表示，以公司元月營收比重約54％的汽車類來看，儘管短期出貨與生產排程，皆受到影響，但從客戶給予訂單回饋，受惠於包括Bosch、DENSO及BorgWarner等主要汽車客戶，對於旗下包括鏈條系統、傳動系統的VCT、可變氣門正時（VVT）等相關關鍵零組件的拉貨力道穩定。

另包括變速箱、GDI等關鍵零組件追單增量，及新訂單加入，宇隆今年隨著客戶訂單需求持續增溫，今年汽車類部門營運表現，有望呈「先蹲後跳」走勢。

宇隆說，公司近期斥資人民幣2,340萬元，取得大陸浙江省嘉興姚庄經濟開發區土地面積約60畝，預計分期興建廠房，第一期投入，除現有客戶產品線建置外，將興建無塵室，以爭取醫療產業客戶，並配合當地政府工業智慧製造重點發展，計劃布建「行星式減速機」產線。

因此，後續再透過適當調配浙江新舊廠及東莞廠區接單、生產排程規劃，以期加速縮短客戶後續認證，及新廠的學習曲線，滿足擴大更多不同產業市場機械加工業務擴張，發揮投資效益最大化。

展望2023年營運，宇隆維持審慎樂觀看法。宇隆說，第一季向為汽車產業傳統產業淡季，但根據大陸汽車流通協會近期指出，雖目前中國汽車產業面臨艱難挑戰，且大陸汽車經銷商庫存預警指數升至61.8％，月增3.5％，但隨著元月積累訂單陸續交付，預期2月銷量，將保持成長，及政府擴大汽車消費政策，將有助於新車銷售市場，可望第二季迎來復甦跡象。

此外，伴隨全球糖尿病及減重藥物注射需求的持續增加，宇隆客戶－諾和諾德，去年第四季起，持續追加訂單，公司期待隨著染疫高峰期逐步消退，將帶動汽車及醫療類的客戶拉貨力道回溫，挹注公司2023年營運，有機會呈逐季走高的態勢。