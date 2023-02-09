台南市正副議長選舉賄選案，檢方7日訊後，議長邱莉莉、副議長林志展分別以150萬及120萬元交保。民進黨中評會當天開會決議，將2人予以停權3年處份。黨主席賴清德揚言打賄選、整頓學倫，但都被外界質疑「打假球」。臉書粉專「不可能我二弟天下無敵」指出，1994年陳定南擔任民進黨內查賄小組召集人，一口氣開除二十幾位涉賄的黨籍民意代表，並喊出「必須當機斷爛根」，直酸賴清德舉頭三尺蔡EE，只敢拍蒼蠅。

「賴主席的作秀假球！」不可能我二弟天下無敵今(9日)在臉書發文表示，民進黨賴主席最近整頓黨務做了兩件事：1.民進黨台南市邱莉莉議長等人 涉賄選停權三年。2.整頓黨內學倫，民進黨2024參選人須簽切結書。

不可能我二弟天下無敵指出，1994年陳定南擔任民進黨內查賄小組召集人，一口氣開除二十幾位涉及賄選的黨籍民意代表，並堅定表示：「必須當機斷爛根。」

「反觀現在的賴主席？」他直酸，整頓黨內學倫就更不用說了，看看賴神舉頭三尺的蔡EE，就知道是只敢拍蒼蠅的假球。

網友表示：「騙很大」、「他身為醫生，卻連人命關天的疫苗問題都不敢放個屁。就知道他只關心自己的權力」、「積弊已深」、「很會騙！演演戲而已」、「停權只是個屁，賴清德一付人五人六的樣子，結果還是無所作為」、「法律都不放在眼裡了，切結書算個啥」、「連打2假」、「沒有比較就沒有傷害」、「別這樣，他怕被總統網軍攻擊啦！」、「就看這貨色哪發跡的～真用力斬不就自刎了？」