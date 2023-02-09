周孝安僅圍浴巾準備洗澡，被劇中媽媽陳亞蘭撞見。（TVBS提供）

周孝安在TVBS《加油喜事》獻出首脫！劇中他準備洗澡脫去衣服、僅下半身裹著浴巾，結果被闖進他家的「媽媽」陳亞蘭撞見！他笑說，那天拍戲時有盡量逗大家開心，「除了劇本裡應該講的、做的，結束後，我直接『打開』給大家看，當然還是有穿內褲啦！因為拍得很累了，給大家製造一點開心氛圍！」

他去年曾參加夢多舉辦的健美比賽，展現苦練有成的大塊肌，笑說這次裸身戲不需要臨時抱佛腳，因為導演和製作人早就覺得他太壯了，「拍攝前只有做了10下伏地挺身，其他什麼也沒做！」以前要拍脫戲前，為求畫面好看，會做伏地挺身、仰臥起坐等運動讓腹肌、肩膀等部位充血，這次因為肌肉量已不小，不敢再做運動，就怕肌肉太誇張！

現實中是否曾發生劇裡類似情節？周孝安說，「小時候」 大概20出頭時約會、帶女生回家，有想要親親抱抱，結果媽媽突然回來，「還好都及時彈開，沒有發生什麼事！」他是該劇第一個裸露的男星，被問誰是最適合接棒的下一位？他笑說，「小弟子健（劉育仁）吧！再來大哥子良（鄒承恩），畢竟大哥那條線比較純情，他戲中第一次談戀愛，不要讓他那麼快脫吧！」