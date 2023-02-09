李姓男子9日凌晨零時30分開車行經中西區成功路與臨安路口，因停等紅燈時越線違規，遭警方攔查，車上遭查獲236包愷他命與毒咖啡，總重達704公克，他辯稱擔任白牌車司機，載送小姐到酒店兼幫忙轉交毒品，警方正溯源追查毒品來源。

35歲李男家住永康，9日凌晨零時許駕車載送小姐到安平區一家舞廳，返程途中遇上警方攔查。他發現前方有警車後欲迴轉離開，警員更鍥而不捨上前攔檢。

李男辯稱是白牌車司機，趕著載送客人才會停等違規，更催促警員盤查加快，以便及時載客，但警方要求提出手機載客資料時，他卻無法提供證明，駕駛的車輛也是租賃而來。

起疑的警員先在車門扶手發現1大包塑膠袋內裝有32小包愷他命，又在車子中控台下方查獲一大袋毒咖啡200包，每10包綑成1束，共重704公克，車上並有近10萬現金。

車上被起獲大量毒品與不少現金，這下人贓俱獲，警方質疑李男身分，李男見狀堅稱毒品非自己所有，辯稱是載小姐上班順便幫朋友轉交毒品，警方當場將李嫌逮捕帶回派出所調查，驗尿呈陽性反應，將他依毒品危害防制條例送辦。

警方表示，李嫌供詞虛虛實實，但車上查獲毒品與現金罪證確鑿，全案仍須溯源查證。

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