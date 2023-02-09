大陸商務部新聞發言人束玨婷9日主持召開例行新聞發布會，媒體提問近日美國貿易代表署發布《2022假冒和盜版惡名市場》名單，對此，束玨婷指出，「惡名市場名單」結論不客觀不公正，中方堅決反對。

束玨婷表示，中方注意到美方近日發布的所謂惡名市場名單，中方認為，報告引述的情況未經調查核實，結論是不客觀、不公正的。美方將中國大陸一些企業和市場列入了名單，卻又聲稱名單未對違法行為進行認定，也不反映美國政府對相關國家總體智慧財產權保護、執法環境的分析，這是非常不專業，不負責任的做法。中方對此堅決反對。

束玨婷強調，中國大陸政府高度重視智慧財產權保護，不斷完善立法體系，提高執法效能，引導行業自律，堅決依法懲處侵權行為。中國大陸政府在智慧財產權保護方面取得的成效有目共睹。世界智慧財產權組織發布的2022年全球創新指數報告顯示，中國大陸名列第十一位，整體排名連續7年保持上升勢頭。

保護智慧財產權、打擊侵權假冒是世界各國共同面臨的挑戰。尤其在互聯網等新技術飛速發展的今天，打擊侵權假冒需要各國通力合作，中國大陸願繼續與各國加強智慧財產權保護合作，共同為全球企業營造公平競爭的營商環境。