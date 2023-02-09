第五屆廣藝基金會《表演藝術金創獎》徵件計畫再度開跑，盼能號召表演藝術創作人才，推出各種形式的原創作品踴躍參賽，讓來自四面八方的創意想法，都有機會登場。

致力於「孵化創意，實現夢想」，廣藝基金會自2011至2018年推出「委託創作」計畫，扶植各類表演藝術新作迄今已逾百部；2019年起推出《表演藝術金創獎》，吸引藝文團隊與創作者踴躍投件，徵集件數屢創新高，已成國內業界一大盛事。至今已針對5件得獎作品進行創投，完成23場正式演出，累計投入的製作資金近千萬元。

作品包括進港浪製作《月娘總是照著我們》、台南人劇團《指忘》、盜火劇團《幽靈晚餐》、《寶貝，射我吧》、《雪姬來的那一夜》等。去年金獎得主台南人劇團《Reality No-Show》，今年也將展開北中南巡演，這是編劇蔡柏璋睽違劇場五年後的最新作品。

《金創獎》將分為評選、試演決選、創投推廣三階段。即日起至3月20日截止，展開首階段書面企劃徵件，並預計4月14日公告初審結果，之後進行複審面談，評選出3名進入決賽的試演作品以及2名佳作。

第二階段試演決選暨頒獎將於7月19日於廣藝廳登場，主辦單位提供10至20萬元試演資金（視作品型式、內容、規模由廣藝基金會核定），邀集業界專業人士組成的評審團隊展開評選，最後頒發出金獎、銀獎、銅獎與佳作團隊等獎項。