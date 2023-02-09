許多人都嚮往高薪職業。一位女子近日吃晚餐時，剛好聽到附近3位高中妹妹談論未來職業，3個人都希望能夠輕鬆賺取高薪，不過聽到她們考慮的職業，竟是露奶直播主、跟機長交往的空姐、給乾爹包養，讓女子當場傻眼。許多網友則感嘆，「笑貧不笑娼這句話真的很好用，但也真的很實際」。

原PO在Dcard發文表示，當天她吃飯時遇到3名高中妹妹，顏值不錯、看起來不像8+9妹，特別是其中一人長得像大陸女星趙露思，給她留下深刻印象，沒想到接下來的對話卻帶來滿滿震驚，不解「現在高中生有這麼急著想賺錢嗎…？」最後也不小心被發現在聽八卦。

原PO分享當時的對話：

正在看直播的高中妹A：等到今年滿18，要跟XXX做直播去了，很好賺耶

B：那都要露奶欸，妳沒有奶誰要看妳啊

A：先存錢再去隆乳啊，不怕賺不到錢好嗎？

B：齁，妳以為錢很好賺喔，妳來跟我一起去考空姐啦，你看我姐過那麼爽，她男朋友機長都給她很多錢買包包耶

A：不要，直播主比較好啦！只要聊天就好了耶

接著兩人一起詢問長得像趙露思的高中妹C想做什麼

C操著菸酒嗓：蛤？給別人幹一幹找乾爹啊，不用工作啦

對此，許多網友紛紛回應，「來世願做小公主，只吃雞X不吃苦」、「現在的孩子都過熟了」、「笑貧不笑娼這句話真的很好用，但也真的很實際」；不過也有人認為只是閨密們講幹話，「其實有時候只是幹話而已，像我也會跟我朋友開玩笑說，女生哪有沒錢的問題等等，但就幹話，現在還不是認命在律所當社畜」、「其實覺得大部分都是隨便講講的幹話…」。