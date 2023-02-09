長園科表示，主要半導體產業客戶因適逢農曆長假、工作天數減少，配合客戶拉貨排程與安裝進度，而影響短期營收認列表現，然觀察目前已見客戶拉貨力道於農曆年後逐步回溫的情形，有助公司營收表現逐漸回升。

長園科除了UPS（Uninterruptible Power Supply）不斷電系統之鋰鐵電池模組在半導體產業取得良好實績，鉛酸替換、新機裝機工程進度如預期，亦持續拉升於半導體產業UPS系統的滲透率表現。

看好企業、小型商用辦公、醫療院所乃至居家生活皆有電力穩定供應之龐大需求，公司運用鋰鐵電池的核心技術，以及長園科獨家的電池系統（同時可搭配逆變器及太陽能風能等綠電等）之專利技術，推出「分離式商辦電力備援系統」，提供15kWH、30kWH、45kWH、60kWH四種系統容量規格選擇，一方面可協助企業確保在停電之時提供所需用電，避免工業及商業上不同程度的損失，另一方面，採用分離式系統設計，更可有效利用場地空間、節省客戶佔地範圍，規劃裝置方案。長園科自推出後，隨著客戶需求持續增加，將對公司帶來正面挹注。