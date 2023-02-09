台北晶華酒店客房1月份的住房率近7成5，平均房價穩定維持在5,300元以上，客房營收恢復到疫情前的9成左右。餐飲營收則創下歷史新高，比上個月及去年同期分別成長了11％及28.52％，也比2019年同期高出13.79％，主要的成長動能來自於1月份的尾牙外燴、年菜以及農曆春節期間旺盛的餐飲需求。除此之外，集團內故宮晶華在疫情後恢復營業，收入數字也節節爬升至高點，集團旗下的台南晶英、太魯閣晶英及礁溪晶泉丰旅也貢獻良多，各自創造單月營收歷史新高，表現亮眼。

展望後市，現正在台北熱鬧滾滾舉行「2023台灣燈會」已有效地吸引國內外觀光客前來賞燈，對於台北晶華的住房表現也有極大的助益，目前二月份的住房率已近8成，展現了政府與民間共同推廣城市行銷的成功典範。接下來的西洋情人節也是集團旗下各酒店搶攻節慶餐飲與度假商機的好機會，台北晶華酒店即日起至3月14日推出「Chocoholic 巧克力情人月」，各餐廳除了有情人佳餚外，一樓中庭更集結十數家海內外知名巧克力品牌推出「巧克力市集」。台南晶英酒店則強打館外據點「幸福製造所x小覓秘」，延伸飯店頂級餐飲與貼心服務，提供精緻麵食、烘焙甜食與暖心飲品，現場也規劃有多功能區推出節慶DIY活動、或包場主題派對，因應即將來臨的西洋情人節，情人可以前往體驗製作幸福纏花戒指，或是大人味調酒課程。

因為疫情延宕兩年的企業春酒市場也明顯的回溫，台北晶華酒店積極掌握這波商機，於2月初至4月底精選出30個開運吉日推出「開運年曆．春酒專案」，每桌10位20,800元起，訂席就送16吋大的重量級美味－龍蝦鮑魚海派米糕，以及紅酒無限暢飲、歡唱三小時KTV設備組、和晶華豪華客房住宿兩晚…等開運好禮，以總價值超過5萬元的誠意回饋，鼓勵企業與同仁們在平日輕鬆用餐，目前預訂狀況相當踴躍，2、3月份熱門日期的春酒場地幾乎一桌難求，預計將為集團第一季增添強勁的營運動能。

集團旗下設計型精品品牌－捷絲旅，也將在3月份迎來海外的第一家據點，捷絲旅大阪心齋橋館將在3月1日開幕迎賓，適逢國境開放後的旅日熱潮，近日推出買一晚送一晚並加贈早餐的「慶開幕」住房專案，上架銷售一天即接獲超過1,500個房間的預訂，晶華以及捷絲旅品牌的舊雨新知們，可以在大阪持續享受晶華集團台式服務的熱誠，以大阪都心為據點，暢遊關西。

晶華國際酒店集團持續為美好生活與人類福祉擘劃未來。經過疫情的洗禮，晶華將危機化為轉機，透過實踐共學、共創、共好與共生的理念，積極強化同仁多面向職能，並整合永續發展的各項新視野，融入服務內容以及日常生活當中。我們相信，服務的力量可以感動世界，讓人們、社區和環境蓬勃發展的同時，也對下一個世代帶來正面積極的影響，晶華全體同仁們將致力完成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有礙健康）