中鋼表示，主要是春節年假長達10天，且下游收貨意願較低，以致整體出貨減少影響。

福貞元月合併營收5億元 年減26.69％
新光鋼1月合併營收為8.16億元、年減36.19％
威宏-KY自結元月合併營收 年減22.29％
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