中鋼1月合併營收262.44億元、年減34.43％ 18:542023/02/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中鋼（2002）9日公告，1月份合併營收為262.44億元、月減15.26％、年減34.43％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼表示，主要是春節年假長達10天，且下游收貨意願較低，以致整體出貨減少影響。 福貞元月合併營收5億元 年減26.69％ 新光鋼1月合併營收為8.16億元、年減36.19％ 威宏-KY自結元月合併營收 年減22.29％ #中鋼 #合併營收 #年假 #日公告 #春節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 六角1月合併營收3.29億元 王座營收破億元、年增86.7％ 18:542023/02/09 財經 工作天數減少 國巨1月營收月減5.5％ 20:132023/02/08 財經 春節長假工作日少 東陽元月營收14.98億元 11:222023/02/08 財經 王品業績大爆發 元月營收21.7億元改寫歷史新高 16:182023/02/08 財經 《汽車股》東陽1月營收年減14.1％ 2大業務拚今年向上 10:082023/02/08 財經 《觀光股》王品兩岸齊旺 1月營收衝新高 16:552023/02/08 財經 春節助攻 王品1月營收攀峰 04:102023/02/09 證券．權證 《觀光股》春節連假帶旺 雄獅1月營收衝近35月高 13:082023/02/08 財經 兩岸營運暢旺！乾杯1月營收4.88億元創新高 19:192023/02/09 財經 兩岸齊聲「乾杯」！ 1月營收衝4.88億元創新高 16:412023/02/09 財經 《生醫股》春節長假影響 杏一1月營收持平 09:382023/02/08 財經 鋼價直直漲 新光鋼：Q3鋼市會更好 04:102023/02/09 證券．權證 《電子零件》嘉澤1月營收蹲低 Q1是谷底 11:282023/02/09 財經 騰輝 衝刺利基產品 04:102023/02/08 證券．權證 《興櫃股》兩岸營運齊旺 乾杯1月營收締新猷 16:092023/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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