王座國際受惠今年1月農曆春節長假，帶旺餐廳用餐與旅遊餐飲消費力，於全台各店翻桌率成長下，1月營收延續去年12月佳績，創下歷史新高站上1.1億，年增率達86.7％。受惠台灣自去年下半年餐飲產業逐步回溫，2022全年營運可望轉盈，2023全年獲利可望再上一層樓。

六角海外子公司Chatime Group因總店數已躍居170家市場規模，加上同店營運銷售額增溫，推升1月營收年增率21.6％，目前FMCG（快銷品）商品於澳洲Woolworths與Coles兩大超市銷售穩健，將持續挹注集團加盟及權利金與原物料銷貨收入成長，預計今年店數可望達200家，持續保持當地手搖飲領導品牌地位。中國大陸市場部分，因去年底放寬疫情管制，內需消費市場築底回溫下，杭州瑞里1月營收已擺脫營運谷底，同時在去年第四季調整營運體質後，損平點大幅下移，加上大陸境內消費回溫明顯，今年轉虧為盈效益可期。