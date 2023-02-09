和勤表示，部分客戶的開工日延後，2月初仍會受節後假期影響，但首周過後春節與疫情的干擾，將逐漸淡化，硬碟（HDD）零件預期第二季，將恢復正常出貨，營收可望逐季走揚。

和勤元月兩大業務的營收，分別為汽車零件0.97億元，占比77.51％；硬碟機構件（VCM Plate）0.24億元，占比19.59％。

和勤說，大陸廠區確診潮高峰已過，出貨並未受到影響，惟大陸元月疫情，仍然較為嚴峻，大多數客戶的停工天數長，需求相對也減少，和勤營收表現因此受到影響。

農曆春節過後，和勤大陸廠區的員工返崗率近100％，在大陸疫情趨緩、企業陸續開工之下，公司汽車零件業務，也逐步回到正常出貨水準。硬碟（HDD）零件則在電子產業庫存調整，告一段落之後，預期第二季將恢復正常出貨。

大陸車市可望在解封後復甦，和勤下游客戶涵蓋大陸各大合資品牌車廠，尤其近年與全球汽車零件供應領導商麥格納及博格華納等主要客戶，深化合作關係，爭取更多零件品項訂單，將受惠中國車市復甦。

此外，和勤積極開發新能源車零件，除供應美系電動車大廠高壓開關平台件外，也供應門鎖、座椅等零件給各大車廠，今年也將增加新能源車發動機的定子、轉子零件，屆時，新能源車零件的營收貢獻，將持續拉高。