榮剛表示，要感謝現場同仁們體諒公司訂單滿載，犧牲春節假期加班生產協力衝刺出貨，使得1月營收較去年春節期間成長逾37％，且持續立穩10億大關，並創史上同期次高。
榮剛指出，目前第一、二季預交訂單可望延續去年第四季表現，第二季的表現會優於第一季，此外第三季訂單也在接單成長中，在產能持續滿載的狀況下看好後續營運表現。
榮剛指出，工具鋼、航太高工鋼接單持續平穩中成長，也以日前波音取得美國國防部479億元大單為例，看好航太、軍工產業再成長空間，榮剛可望從中受惠，公司整體獲利表現值得期待。
台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）9日公告，1月份自結合併營收為新台幣10.17億元，較去年同期增加17.76％，創史上同期次高。
榮剛表示，要感謝現場同仁們體諒公司訂單滿載，犧牲春節假期加班生產協力衝刺出貨，使得1月營收較去年春節期間成長逾37％，且持續立穩10億大關，並創史上同期次高。
榮剛指出，目前第一、二季預交訂單可望延續去年第四季表現，第二季的表現會優於第一季，此外第三季訂單也在接單成長中，在產能持續滿載的狀況下看好後續營運表現。
榮剛指出，工具鋼、航太高工鋼接單持續平穩中成長，也以日前波音取得美國國防部479億元大單為例，看好航太、軍工產業再成長空間，榮剛可望從中受惠，公司整體獲利表現值得期待。
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