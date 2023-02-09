工商協進會9日舉辦「台日經貿論壇強化半導體及數位領域連結」，會前吳東亮接受媒體訪問時，針對台新金控1月稅後盈餘年增率高達407％指出，主要是去年基期較低所致。

吳東亮說，從目前已經公布的金控獲利來看，銀行表現都還不錯，至於有保險公司的金控，由於新台幣匯率短期升值不少，確實帶來市場波動，但影響不是那麼大。展望今年的營運狀況，吳東亮指出，金融業主要跟著經濟發展走，台灣今年經濟成長還可以，金融業經營上應該還是會比較好一點。