宜蘭縣中道中學國中部洪揚同學（左3）於「2022全國抱石運動攀登錦標賽」榮獲男子乙組冠軍，在60名參賽者中脫穎而出。（宜蘭縣體育會攀岩運動委員會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣中道中學國中部洪揚同學於「2022全國抱石運動攀登錦標賽」榮獲男子乙組冠軍，在60名參賽者中脫穎而出。（宜蘭縣體育會攀岩運動委員會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣中道中學國中部洪揚同學於「2022全國抱石運動攀登錦標賽」榮獲男子乙組冠軍，在60名參賽者中脫穎而出，縣長林姿妙今（9日）接見並給予表揚勉勵，鼓勵他在運動場努力不懈的精神；林姿妙表示，將持續支持縣內各項運動發展，提供選手優良的訓練環境，以提升宜蘭縣的運動競技水準。

現在就讀國中三年級的洪揚，在「2022全國抱石運動攀登錦標賽」男子乙組60名參賽選手中，以複賽第6名之姿挺進決賽，並在激烈的決賽中一舉得到冠軍；他除了攀岩運動外，在英文演講、朗讀科學展覽與程式設計等方面也表現優異，經常獲得校內外獎項，著實不易。

洪揚從2019年開始學習攀岩課程，有綜合的體能訓練，還有針對路線判斷、攀岩動作訓練，在不斷嘗試失敗，並爬起來繼續面對各式各樣的挑戰；一開始在宜蘭運動中心攀岩場訓練的時候，從平面板路線至外傾面的線攀爬及上下攀爬的動作耐力等訓練，每次都攀爬到力竭才休息，因此奠定他基礎的體能與穩定性。

宜蘭縣體育會攀岩運動委員會主委、洪揚的教練陳信豪指出，2020年開始安排洪揚參與全台大小賽事，當年還是小學六年級的他，在第一年比賽中就獲得不錯的成績；或許因為洪揚個性冷靜沉著，加上身體素質特別適合攀岩運動，遂他在面對比賽時，較少因緊張而失誤，反而造就他優異的表現。

陳信豪表示，2021年起洪揚持續累積比賽經驗值，雖攀岩抱石比賽需要力量的爆發、身高的優勢、動態的控制，及攀爬的節奏要更快，故經過一次次的挑戰與練習，洪揚漸漸的在成人抱石賽中嶄露頭角。隨著年齡增長、肌肉力量、攀爬經驗增加，終於在去年底全國攀岩錦標賽中，奪得冠軍的優秀成績。

洪揚說，一開始攀岩覺得好玩，但在過程中發現很有挑戰性，需要縝密思考力及判斷力，讓他喜歡上這運動；他坦言，剛開始比賽時壓力滿大的，緊張到動作沒那麼完整，但自己調適心情後，決賽時就放鬆許多，才有機會奪得此次冠軍，希望未來有機會獲得世界盃比賽的冠軍。

林姿妙表示，洪揚非常不簡單，攀岩需要具備智慧、技術、勇敢，他從國小就有天份，感謝為宜蘭爭光，不但攀岩冠軍，學科、術科、英文演講等都很優秀，這就是宜蘭囝仔「勁厲害」，希望洪揚能在世界盃獲得冠軍，持續為宜蘭發光發熱。

縣府教育處表示，為培育縣內的優秀運動選手，持續挹注經費推展各項運動並興建運動場館，以提升各項軟、硬體運動設施，提供選手們更完善的訓練環境，期盼在國際賽場上展現高競技水準，共同拚出宜蘭好生活、好運動。