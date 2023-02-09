貓咪報恩不奇怪，但你聽過啄木鳥也會送禮嗎？加州索諾瑪郡（Sonoma County）一戶家庭發現牆壁長了蟲子，於是通知除蟲公司前來處理。沒想到當工人挖開牆壁時，超過700磅（約317公斤）的橡樹果實也跟著一湧而出，嚇傻眾人。

據美國有線電視網（CNN）報導，經營除蟲公司的卡斯特羅（Nick Castro）受託前往該戶人家解決蟲蟲危機，然而當他開始朝牆上鑿洞，打算研究蟲害範圍時，一顆顆橡實卻不斷湧出，「數量多到難以置信的地步。」

A California exterminator discovered thousands of acorns flowing out of the wall of a house in Santa Rosa. A real-life Woody the Woodpecker hoarded more than 700 pounds of acorns into the wall of a house. pic.twitter.com/9jSTFcqO2b — Inside Edition (@InsideEdition) February 8, 2023

卡斯特羅估計，這些橡實塞滿整個牆壁，數量多達好幾萬顆。他推測，很可能是啄木鳥帶來了這些橡實。牠們把這些「寶藏」扔進煙囪，再從另一個洞鑽進閣樓，享用美食，整個「囤糧」過程可能花了2到5年。不過由於啄木鳥通常把橡實藏在屋外或屋頂的排水槽，因此類似的情形並不常見。

最後卡斯特羅和他的團隊花了一整天，才把全部橡實清除完畢。「裝了整整8大袋，重到幾乎搬不動，」卡斯特羅說。