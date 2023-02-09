貓咪報恩不奇怪，但你聽過啄木鳥也會送禮嗎？加州索諾瑪郡（Sonoma County）一戶家庭發現牆壁長了蟲子，於是通知除蟲公司前來處理。沒想到當工人挖開牆壁時，超過700磅（約317公斤）的橡樹果實也跟著一湧而出，嚇傻眾人。
據美國有線電視網（CNN）報導，經營除蟲公司的卡斯特羅（Nick Castro）受託前往該戶人家解決蟲蟲危機，然而當他開始朝牆上鑿洞，打算研究蟲害範圍時，一顆顆橡實卻不斷湧出，「數量多到難以置信的地步。」
卡斯特羅估計，這些橡實塞滿整個牆壁，數量多達好幾萬顆。他推測，很可能是啄木鳥帶來了這些橡實。牠們把這些「寶藏」扔進煙囪，再從另一個洞鑽進閣樓，享用美食，整個「囤糧」過程可能花了2到5年。不過由於啄木鳥通常把橡實藏在屋外或屋頂的排水槽，因此類似的情形並不常見。
最後卡斯特羅和他的團隊花了一整天，才把全部橡實清除完畢。「裝了整整8大袋，重到幾乎搬不動，」卡斯特羅說。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。