展望後市，緊接著迎接西洋情人節，旗下品牌情人節檔期晚間餐期平均訂位已達7成滿，其中「和牛47」早已成為情人過節的指標餐廳並登上痞客邦熱搜景觀餐廳全台第二名，晚間餐期已全滿、午間達9成滿。月底還有228四天連假加持，有望延續1月營運熱度。

乾杯1月自結合併營收4.88億元，月增25.65％、年增47％，刷新單月歷史新高。其中，台灣事業營收繳出3.25億元，月增7.85％、年增64.75％；中國大陸事業營收達1.63億元，月增90.79％、年增21.07％，兩岸事業營收亦同創歷史新高。

乾杯表示，今年1月台灣事業受惠春節10天連假，雖與去年春節落在2月比較基期不同，但與去年春節業績相比，光是既存店業績成長即突破3成，在年增8間展店效益挹注下，帶動業績大幅成長突破7成；而中國大陸事業自去年12月底鬆綁防疫措施，民眾歷經觀望期，1月迎接報復性消費，企業尾牙、商務包場等大組聚會需求強勁，加上邊境解封帶動春節假期迎來觀光出遊、聚餐人潮商機，營收強勁反彈回到疫前水準。

疫情常態化，1月企業舉辦實體尾牙、民眾訪親拜年等各式活動因應而生、帶動送禮需求增溫，乾杯集團零售事業今年推出9款年菜禮盒不僅多款完銷，更接到多家科技大廠福委會訂單，總計賣破2千組，較去年翻倍成長，亮眼成績助攻營收揚升。

乾杯集團今年1月開出首間新店，將旗下ROBBINS ISLAND澳洲和牛專賣店「KANPAI CLASSIC」進軍全台百貨店王－台中新光三越，其和牛稀有性及獨特料理類型掀起一波饕客慕名而來，在商場強大的集客力下，開幕11天繳出逼近四百萬佳績，為集團再添強力新兵，年底前集團將再展4間新店以上。