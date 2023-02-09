開學日快到了，台北市士林國小將以「Nice 兔Meet You」為主題，讓親師及志工團體手持「生員廣進」、「士子如林」等春聯迎接入校孩童，分送全校師生有著祝福卡的紅包，校內圓夢廣場還設有積木牆，讓返回學校上課的師生延續過年氣氛，也安排一系列闖關活動，讓孩子收心迎接新的學習旅程。

士林國小將在13日當天帶領親師及志工團隊身著喜氣服飾，手持「生員廣進」、「士子如林」、「福」、「滿」等春聯在校門口迎接學生，並分送給全校師生及志工們每人1個紅包。士林國小表示，紅包裡頭有1張本校學生設計的祝福卡，款式有「鴻兔大展」、「祥兔耀林」或「旺兔順利」。

校長吳明郁說明，學校還會在開學第1周舉辦新春節慶教學，以及「Happy Learning 兔Gather」及「兔飛猛進 語詞填空」等系列活動，讓學生在校園中完成各樣挑戰，不只能獲得「士林柑仔店」點數，還可參加摸彩。

此外，士林國小的圓夢廣場增設「STEAM積木牆」，未來將配合學校活動做布景主題變化，提供給孩子們更多創意手作的學習機會。

她補充，學校首先會引導學生分成3線量測體溫入校，領取小紅包卡、互道恭喜後即返回各自班級，歸位午餐隔板、個人衛生用品、整理座位等，後續舉辦的活動皆會讓學童佩戴口罩參與。

吳明郁說，很多孩子相當期待開學，學校已於日前完成水塔、風扇及冷氣濾網清洗、樹木修剪、廁所消毒以及疏通水溝，待11日完成校園大清消，歡迎師生返校的措施就準備就緒。