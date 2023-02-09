金門縣議會日前成立兩聯盟政團，共同倡議金門成為永久非軍事區等4大宣言，推動金廈跨海大橋早日興建，營造金廈特區生活圈。陸委會副主委邱垂正9日表示，金廈大橋涉及國安等複雜問題，政府並無推動金廈通橋的政策與規畫。

陸委會9日下午舉行例行記者會，邱垂正做出上述表示。他說，自己因為長期在金門教書，知道這些議題已經倡議許久。而中共向來把地緣鄰近福建的金門、馬祖等地作為統戰優先目標，且「習五條」稱將率先實現金馬、福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋，強調「應通盡通」，進一步作為推動兩岸融合的戰略前沿。

邱垂正表示，本會持續關注國內各界對於兩岸關係發展的相關建議，然而，要降低台海的緊張情勢、化解兩岸的敵意對立，關鍵在於中共必須徹底放棄以武力脅迫台灣作為解決兩岸爭端的手段，這是問題的本質。同時也應該尊重台灣的民意，務實處理兩岸事務，兩岸關係才可能良性互動。

針對金廈大橋的議題，邱垂正指出，政府多次對外說明，金廈大橋涉及國防安全、金門經濟長期發展、社會秩序、國族認同、兩岸關係，及地緣政治等複雜問題，出於它所衍生的國家安全風險，政府並無推動金廈通橋的政策與規畫。

邱垂正最後強調，有關金門鄉親關心民生經濟議題，政府向來十分重視，也會持續努力與地方溝通，盡最大的能力，優化相關的建設，在確保人民享有自由、民主的情況下，促進金門經濟發展與民生福祉。