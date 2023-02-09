行政院長陳建仁9日接見美台商業協會（USTBC）訪問團，他致詞時表示，台美經貿關係近年來穩健提升，相信未來能透過貿易暨投資架構協定（TIFA）會談、台美21世紀貿易倡議等多項機制，建立更全面經貿夥伴關係，並逐步推動與美簽署雙邊貿易協定（BTA）及避免雙重課稅協定（ADTA）。

陳建仁說，很高興見到美台商業協會榮譽主席伍佛維茲（Paul D. Wolfowitz）率團來台，此次訪團成員包括來自美國高科技、國防、能源及金融等產業的重量級企業，展現美國商業界對深化台美經貿交流的支持，以及對台美關係的堅定支持。

陳建仁說，台美經貿關係近年穩健提升，去年我國為美國第9大貿易夥伴，美國是我國第2大貿易夥伴，雙方互為可信任且優先的經貿夥伴，希望以此為基礎，推動與美方簽署BTA，為雙方產業進一步開創經貿投資新頁，同時也盼洽簽ADTA，希望協會協助向美方轉達重要性，藉由降低雙方企業稅務壓力，為企業、人才交流創造利基。

隨後，伍佛維茲致詞時表示，據台灣美國商會年度商業景氣調查報告顯示，過去幾年來全世界對於台灣的商業信心持續攀升，關鍵在於台灣政府為企業界提供一個自由且開放的社會環境，對於陳建仁關切台美簽署經貿協定一事，該協會定會大力支持。

伍佛維茲席強調，區域和平至關重要，不僅符合台灣的利益，也符合中國、美國及全世界的利益，因為一旦台灣海峽發生戰爭，將對全世界造成衝擊。而避免台海發生戰爭的關鍵在於要對台灣有信心，並透過嚇阻和外交來預防戰爭，因此他們一直非常支持對台軍售，確保台灣在必要時間獲得所需且足量的武器。

伍佛維茲說，台灣防疫成績有目共睹，世界衛生組織（WHO）不應拒絕讓台灣參加世界衛生大會（WHA），台灣的防疫經驗對世界其他國家來說會是很好的借鏡，美台商業協會也會予以協助，持續為台灣發聲。