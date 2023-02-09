上市營建股「代銷天王」愛山林（2540）多年來持續橫跨房地產代銷、及自地自建案的投資興建事業，其中擔任「包租公」已多年的台北市大直頂級豪辦地標「台北時代廣場CBD」10樓一整層辦公室，隨著近年辦公市場供不應求，且大直已逐漸形成企業總部聚落，辦公室行情水漲船高、增值不少，未來愛山林將不排除伺機處分，獲利了結。

愛山林今（9）日召開董事會，通過其擁有的台北市「台北時代廣場」大樓的辦公室，由固定資產，轉列為投資性不動產；愛山林建設總經理張境在今天表示，愛山林多年前已買下的「台北時代廣場」辦公室，包括有台北市中山區植福路308號10樓建物、樂群二路265巷2號建物及該大樓23個停車位，今天董事會通過，由固定資產轉列為投資性不動產。

愛山林是在2014年間，以總價7.18億元，買下興富發建設投資興建位於大直的「台北時代廣場」辦公室一整個樓層，面積約662坪；換算每坪取得成本，約108萬元左右。

張境在表示，「台北時代廣場」10樓辦公室，是愛山林長期投資的自有資產，目前是出租給韓國的知名半導體公司-SK海力士半導體公司，每年貢獻愛山林長期穩定的租金收益。

據內政部實價登錄資訊顯示，「台北時代廣場」高樓層10樓的租金行情，每坪月租已來到2,000元大關。

「台北時代廣場」自完工迄今已有33筆租賃成交價格登錄，每坪月租，自1,303元到2,711元不等；其中4樓一單位，辦公室月租每坪達2,711元最高。

至於成交單價，每坪最高在九樓，104年以每坪128萬元成交，轟動市場。

張境在表示，隨著近幾年辦公室行情持續攀升，炙手可熱，愛山林未來也不排除在適當時機、適當價格，獲利了結。