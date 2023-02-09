搶西洋情人節浪漫商機，台北圓山大飯店的圓山牛排館、金龍餐廳、覓到酒吧，為戀人們製造浪漫，甜蜜出擊神助攻，標榜在絕美的台北101景觀與基隆河、大佳河濱公園星光夜景下，享用國宴級主廚料理的中、西式情人節套餐，雙人同行每位3,600元+10％起，餐後還能與戀人夜探浪漫圓山東密道，一同接受紅房子的美景與祝福。情人節限定套餐皆加贈圓山獨家生巧克力2組、夜探東密道券2張及任一住房專案當日95折優惠。

圓山牛排館2月14日當日限量10組情人節奢華套餐，雙人同行每位新台幣8,800元+10％，主廚特別獻上香甜多汁的香煎波士頓龍蝦、烤酥皮羊菲力或炭烤澳洲和牛肋眼、精心燉煮的法式蠔油排翅，配菜則有磯煮鮑魚 、帝王蟹 、山蘇沙拉及烤義式蔬菜搭配北海道干貝溫泉蛋，甜點奉上濃醇香氣縈繞，甜而不膩的法芙娜巧克力松露蛋糕。加贈法國安柏夫人勃根地粉紅氣泡酒乙瓶 、圓山珍愛一生珍珠手環乙條。

圓山牛排館另推出每位新台幣3,600元+10％的情人節限定套餐，加贈法國安柏夫人勃根地粉紅氣泡酒每位乙杯，主廚要用烤酥皮羊菲力或精選老饕牛排、煎烤龍膽石斑等海陸饗宴，讓佳餚美饌為每一個甜蜜的瞬間，留下美好印記。

眺望璀璨星空，坐擁百萬夜景，面向基隆河第一排的金龍餐廳，今年以1927年蔣介石與宋美齡在上海舉辦婚禮後，新婚之夜在日記中寫道的內容「今日見吾妻姍姍而出，如雲飄霞落，平生未有之愛情於此一時間並現，不知余身置於何處矣」為發想，首度推出「雲飄霞落 終成眷屬」2月14日當晚限量10組情人節套餐，雙人同行每位新台幣3,600元+10％，包含前菜「北海道干貝佐鮑魚」、湯品「酥皮龍皇魚翅湯」、「桔醬波士頓龍蝦」、主菜「松露牛臉頰肉」或「香草戰斧豬排」、燉飯「香煎東星斑脆米燉飯」、甜品「燕液水梨」。加贈法國安柏夫人勃根地粉紅氣泡酒每位乙杯。

覓到酒吧專屬愛情特調「意亂情迷」以貝禮詩奶酒及OMAR為基底，以可可與牛奶提味，香甜風味令人沉醉；另一款特調為「長長久久」則以黑后葡萄酒及OMAR為基底，與紅石榴及蔓越莓汁的搭配，酸甜、層次優雅。再配上夢幻甜品「心心相印」心形外型的莓果慕斯，夾入楊貴妃最愛的荔枝餡，表層再淋上莓果巧克力，口感綿密帶點酸甜的風味，品嘗起來讓人少女心滿滿，心動不已！即日起至3月14日，每位新台幣999元+10％，含愛情特調（意亂情迷或長長久久，二擇一）乙杯及甜品乙份；也可選擇雙人專案兩位新台幣1,799元+10％，含愛情特調兩杯及甜品兩份。

即日起至3月31日情人月，圓山飯店推出「愛在紅房子、微醺情人夜」住房專案，每房新台幣5,399元，入住高級客房，享有全台北市無敵景觀陽台的五星級客房，加贈覓到酒吧入場手環2個，包含夜探東密道參觀，與覓到酒吧特調「紅房子」或等值商品（價值新台幣1,100元）；以及暢銷作家李桐豪《紅房子：圓山大飯店的當時與此刻》乙本 。與情人一同夜探浪漫東密道後，至時下最熱門的覓到酒吧享受甜蜜微醺，獨享紅房子專有的美好祝福。

圓山飯店於2月14日情人節當天購買西班牙百年手工珍珠品牌MAJORICA，量身訂製的圓山全球專有版款「珍愛一生」及「雙龍搶珠」手鍊，每條1,880元，享95折優惠。「珍愛一生」以珍珠為圓滿美好富貴之意，帶來亮麗好運。「雙龍搶珠」以圓山館內外超過23萬條金龍為元素，代表窕淑女君子好逑、為佩戴者或受贈者帶來好姻緣。在大廳一樓商品銷售部加碼成雙好禮，以商品原價消費，單筆滿幣1,000元，加贈浪漫情人節禮盒2盒 (圓山獨家生巧克力2顆，價值新台幣180元)、滿新台幣2,000元加贈4盒，依此類推。

【禁止酒駕，飲酒過量‧有害健康】