銀行局副局長林志吉表示，近年國銀放款都呈現逐年增加趨勢，如2019年放款增加1.1兆元，2020年增加1.78兆元，2021年增加2.2兆元，去年增加近2.98兆元，主要是景氣復甦，企業動支資金大幅增加。

如企業投資放款在2021年單年是減少231億元，但去年則是增貸823億元，企業周轉金前年全年增加約9,800億元，但去年單年則增1.6兆元。

不過，企業周轉金借款在去年11月及12月已連續二月減少，共達1,507億元，林志吉分析有二大原因，一是去年底全球經濟成長轉弱，企業有消庫存壓力，對未來預期及借款較謹慎，二是央行升息，去年全年升息四次，共升2.5碼（1碼等於0.25百分點），資金成本提高，部分企業戶提前還款。

亦即今年國銀放款動能是否能持續成長，仍要看今年景氣及央行升息動作。

去年全年放款增加前五大銀行，第一名是台灣銀行，全年增加4,791億元；第二名是中信銀行全年增4,166億元；第三名是第一銀行，增加2,774億元；第四名是國泰世華銀放款增加2,328億元；第五名是玉山銀行，全年放款增1,602億元。