土耳其南部發生強震，人民生命財產遭受重大損失，財政部率各公股事業機構捐助3000萬元，期能為土耳其人道救援盡一份力量。

財政部表示，土耳其南部強震災情持續擴大，傷亡人數不斷攀升，財政部及所屬各公股事業機構同表哀悼與關切，基於人道關懷兼踐行企業社會責任，財政部所屬公股事業機構聯合籌措3000萬元，將全數捐入衛生福利部賑災專戶供土耳其震災運用，提供災民生活必需用品及物資等援助，期協助土耳其災區儘速重建家園。