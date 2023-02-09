土耳其6日發生強震，造成重大傷亡，災情持續擴大，中國醫藥大學附設醫院9日宣布將捐款新台幣500萬元響應賑災，由「衛生福利部賑災專戶」進一步統籌，盼讓地震災民和罹難者家屬得到即時援助。

中國附醫表示，在政府決定啟動賑災專戶後，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海及中國醫藥大學附設醫院院長周德陽，立即決定捐款新台幣500萬元，協助政府與國際救災機構能得到內援，進行後續救災工作。

蔡長海表示，盼以捐款作為協助受難者及其家屬初步所需，並向國際救災人員致上最高的敬意。