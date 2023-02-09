屏東縣長周春米9日到「萌軍渡假營區」視察工程，目前進度超前1.1％，周春米肯定團隊能力、盼如期如質完工。（謝佳潾攝）

屏東縣長周春米9日到「萌軍渡假營區」視察工程，目前進度超前1.1％，周春米肯定團隊能力、盼如期如質完工。（謝佳潾攝）

屏東縣長周春米9日到「萌軍渡假營區」視察工程，目前進度超前1.1％，周春米肯定團隊能力、盼如期如質完工。（謝佳潾攝）

屏縣府為解決流浪犬貓收容不足問題、斥資逾2億在麟洛鄉隘寮營區打造的「萌軍渡假營區」，占地3.7公頃有動物收容、鳥類練飛場、寵物美容、寵物醫療等，預計今年底前完工啟用，而目前進度超前1.1％，縣長周春米9日到場視察進度，肯定團隊能力、盼如期如質完工。

周春米指出，流浪動物收容一直是全台重要議題，縣府原要委託屏科大的流浪動物收容中心執行相關規畫，但因法規問題，流浪動物收容超過承載量，因此2018年向農委會申請逾2億經費，期望尋找新地點打造具動物保護教育意義的綜合園區。

經一番尋找並與鄉親們達成共識後，縣府最終選在麟洛鄉隘寮營區，也就是原日據時代戰俘營，計畫打造占地3.7公頃的「萌軍渡假營區」，區內除規畫有流浪犬貓收容外，也提供野生動物救傷暫時安置、寵物行為訓練、醫療及民眾休憩等功能。

此外，園區建築物牆面的顏色也特別經過研究，周春米說，全部都是使用能讓動物們安定的色系。工程於去年9月動土後，預計今年年底前完工啟用，完工後可收容犬500隻，貓80隻，野生動物留置270隻，將大幅改善屏東縣動物收容壓力並且提升收容動物福利。

同時，縣府考量「萌軍渡假營區」用地是歷經日本戰俘營幽暗年代、有嚴鎖管制時期的特殊歷史意義，因此也另籌650萬在園區內打造1棟隘寮營區文物館，將以仿造原有建物外觀模式建造，加上園區內保留的既有崗哨、司令台及照壁等，別具意義。

農業處指出，「萌軍渡假營區」是綜合生命教育多功能園區，足以讓附近居民也喜歡來訪從事休閒活動，加上旁邊的人工濕地公園就是個更大的休閒公園，由於鄰近麟洛交流道，交通便利，未來可望成為麟洛鄉的指標型多功能觀光景點，促進在地產業發展。

縣府表示，屏東縣流浪動物公立收容處所（屏東縣公立犬貓中途之家），原址位於屏東科技大學內，可收容犬80隻，貓12隻，但自2017年收容犬貓零撲殺政策上路後，已無法滿足收容需求。