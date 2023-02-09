救出土耳其受困女登「聯合國官網」 台搜救隊長喊：有好多的第一次

土耳其和敘利亞邊界，在本月6日發生規模7.8強震造成嚴重災情，引起國際關注。據官方統計，罹難人數據悉已超過12000人，且數字不斷攀升，除了世界各地的援助救濟，台灣也在第一時間就派遣搜救隊前往土耳其協助救災。

消防署特種搜救隊隊長陳義豐受訪表示，目前台灣派遣至土耳其的人員共有130人，還有搜救犬5隻及裝備器材12.5噸，是台灣有史以來對於執行國際人道救援的派出規模最大的一次，並首次以非認證國家名義建立分區協調中心，指揮協調多國救援隊伍，同時也是第一次被登錄在聯合國官方搜救隊的網站上，讓全世界看見台灣，也讓陳義豐在受訪時忍不住表示「我們有很多的第一次」。

目前台灣搜救隊已成功救出一名受困女子，而在被問到後續的救災人員和救災配置是否還會有變動，陳義豐則回應「我們以救出生還者為最高原則，後續會視當地的災情跟各種狀況再來評估」。