其中，鮮食營收年增15％，一般商品營收年增逾1成，應景的年菜預購業績翻3倍，禮盒成長5成，福袋95萬個幾近完售。

全家表示，1月鮮食各種品類業績全面上揚。多款開運鮮食上市，帶動微波主食成長超過1成。Let’s cafe掌握跨年、過年和開工提神等時節點，搭配多波段線上線下優惠活動，成長超過15％。Fami!ce霜淇淋於農曆年前推出的定番草莓優格口味，酸甜滋味加上討喜的粉色餅皮，更創下史上最佳銷售紀錄。

「全家」APP為消費者打造出最便利的跨產業生活服務平台，不斷推陳出新OMO新服務，帶動整體會員數於1月底突破1,600萬人，會員占整體營收佔比穩定維持在5成左右。

展望2月營運，全家將把握元宵、西洋情人節、228四天連假等節令商機，因應各級學校開學推出相關促銷活動，鮮食商品亦將瞄準年後輕盈需求，主打健康志向概念新品與保健商品，同步推出草莓、櫻花等春季氛圍系列新品，皆可望助攻業績表現。

截至1月底，全家便利商店總店舖數達4,140家。