2024年總統大選各政黨由誰出戰，備受受關注。根據綠媒針對「你覺得誰最適合代表國民黨出來選總統」，分別在官網及YouTube頻道所做的線上民調，其中在YouTube頻道，新北市長侯友宜43％、國民黨主席朱立倫4％。前民進黨立委郭正亮表示，朱立倫的民調跟現實狀況蠻接近，一直維持在10％以下；而綠營最想捧高的是朱立倫，可是一直拉不起來。

針對綠媒該線上民調，郭正亮今(9日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中認為，其中朱立倫的民調跟現實狀況蠻接近，就是蠻低的，大概一直都維持在10％以下。而綠營最想捧高的是朱立倫，可是一直拉不起來。

媒體人朱凱翔表示，主觀上，他看不出朱立倫有什很積極想要選總統的意志，在客觀上，朱立倫也沒做什麼動作，像布局之類的，看起來不太像是宮鬥的劇情，比如他過年期間有沒有拜訪主席大老，但國民黨的文化不就是這樣嗎？所以不需過度解讀，認為朱立倫會重演2019年吳敦義的手法 ，他目前看不出來。就算朱立倫想這麼做，難道大家還會像2019年那樣陷入集體瘋狂的狀態嗎？客觀上已不存在這個條件。