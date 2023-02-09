印尼東部巴布亞省首府查亞普拉今天發生規模5.1地震，一座水岸咖啡館倒塌，至少造成4人死亡。

根據美國地質調查所（US Geological Survey），當地時間下午1時28分，查亞普拉市（Jayapura）西南方發生規模5.1地震，震源深度22公里。

查亞普拉市災難應變中心首長哈立德（Asep Khalid）在新聞稿中說：「一家咖啡館倒塌，沒入海中，店內4人死亡。」

查亞普拉市居民表示，地震來襲時，當地人紛紛從家裡和商店內奪門而出，尋找安全地點。

當時正在另一家餐廳用餐的庫利塔（Putri Kurita），擔心餐廳倒塌，急忙逃出。

30歲的庫利塔告訴法新社：「當時我正在吃中飯，突然一陣天搖地動，越搖越厲害。」

路透社報導，根據印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG），這起地震規模5.2，發生在巴布亞省，震央距首府查亞普拉市1公里，震源深度10公里。

印尼氣象氣候暨地球物理局提醒，之後可能還會出現餘震。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120209