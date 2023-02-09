土耳其6日發生規模達7.8與7.5的強震，隨後接連又有多次餘震，當地大片房屋倒塌，死傷慘重。災情曝光後，傳出一名在大陸發展的土耳其男星唐小強，回家鄉探望家人卻遭活埋酒店廢墟中，生死未卜；而主持人Arash轉述唐小強親妹的話，證實唐小強遇難消息，「還是沒有消息」。

上海電視台雙語主持人Arash和唐小強交情深厚，在土耳其強震後他不斷在微博發文，請求廣大網友幫忙找唐小強，希望透過大眾的力量，讓前往土耳其的救援隊能趕快找到他；8日凌晨Arash發文表示，唐小強的妹妹確認他遇難一事，且至今為止「還是沒有消息」。

唐小強回土耳其遇大地震，至今生死未卜，Arash透露唐小強親妹證實他遇難，還沒有消息。（圖／摘自華波波arashestilaf 微博）

而今（9日）晚Arash更新最新消息，前往土耳其最大的救援隊紅十字會官方IG已讀他的訊息，看到他請他們趕快救出唐小強的內容，他激動地說，「希望可以特意關注我們的#唐小強#，加速幫助救命」，最後也不斷地祈禱，請大家都能為唐小強祈禱。

唐小強出身自土耳其，在2010年到大陸留學，畢業於廈門大學海外教育學院，因曾在路上搶救發生交通事故的人爆紅，之後在人氣節目《非正式會談》當嘉賓，成功打開知名度。