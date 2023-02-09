路透社和法新社報導，瓦格納創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）在社群平台回應媒體詢問時說，「瓦格納私人軍事公司對人犯徵兵的行動已全面停止」；並說，「對於現在已為我們效力的人犯，我們正善盡一切義務」。

瓦格納2022年夏季開始在俄羅斯龐大的懲教系統內徵兵，由外燴事業發跡並曾在前蘇聯時期服刑9年的普里格津承諾，凡在烏克蘭作戰6個月未捐軀的人犯可免其刑。

瓦格納迄未透露已徵召多少人犯上戰場，但俄羅斯懲教機構去年11月公布的數字顯示，在當年8月至11月間，全俄監獄服刑人數減少了2萬人以上，為10年來的最大減幅。今年元月統計數字顯示，服刑人數大致上已不再減少。

路透社去年12月報導，美國情報機構認為，瓦格納集團派往烏克蘭作戰的人犯共計4萬人，占集團在烏克蘭傭兵的絕大多數。

這個集團的傭兵近數月來在俄烏戰事發揮的作用日益突出，率先對烏東鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）發起突擊行動，並在今年元月控制當地，同時也是進攻附近巴赫姆特市（Bakhmut）的俄方主力。

瓦格納集團2014年成立，至今曾參與非洲、拉丁美洲和中東等地區的衝突。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120209