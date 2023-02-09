久陽表示，螺絲本業受景氣衰退及農曆新年長假影響而出貨減少，1月份營收較去年同期減少23.87％，且由於部分客戶因庫存尚待消化下單略顯保守，久陽持續關注客戶下單狀況與未來發展，並擴大對歐洲以外地區的客源開發。

展望2023年第一季，久陽認為，螺絲本業因客戶端庫存待消化而下單遲緩，所幸因自2022年以來因原料價格走高，螺絲銷售單價一直維持在高檔，有助於支撐第一季營收表現。

此外，久陽以集團在原料取得上有價格優勢，依此在開拓新客源上將採取積極策略，以較優惠價格爭取有效率訂單。業務單位除機動調整接單與出貨策略外，對今年舉辦的多項國際性扣件展將全力參與，以提高公司與產品知名度並為積極開拓客源增加業績成長力道，提升營運動能。子公司台鋼運輸受海運費持續走低影響，營收衰退，預計在上半年完成組建自營車隊，降低成本；子公司榮福營收因屏東崁頂焚化廠整改工程收入持續入帳使得營收維持在高檔。