陽明表示，1月海運價量雙減，是造成陽明整體營收減少的關鍵。一來因市場需求低迷致使運價持續下跌，二來受到農曆春節影響生產活動，致貨量減少。尤其運價跌幅大，使陽明1月合併營業收入較去年同期大減228.73億元。

依據上海航交所綜合運價指數（SCFI），截至2023年1月20日當週指數為1,030點，較上月下跌7％，主要東西向航線運價仍然低迷，但跌幅收斂。其中，西北歐線每20呎櫃運價1,014美元，較上月下跌3％；地中海線每20呎櫃運價1,816美元，較上月下跌4％；美西線每40呎櫃運價1,403美元，較上月下跌1％；美東線每40呎櫃運價2,783美元，較上月下跌10％。

陽明表示，今年整體營運環境勢變數多，挑戰也大。據IMF最新預測，由於大陸解封、美國通膨壓力趨緩、歐洲適應能源危機優於預期，調升今年全球經濟成長率至2.9％；但依然籠罩在俄烏戰爭、物價飆漲、利率升高及需求疲軟等重大不確定因素中。

再者，美國工會談判陷入膠著，雖資方針對自動化議題提出解決方案，但勞方尚未接受，美西各碼頭作業持續受到程度不一影響。

近兩年新造船將陸續交付，加上宏觀經濟不確定性、新環保法規生效，整體營運環境勢變數仍多。