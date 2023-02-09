國民黨副主席夏立言9日拜會大陸新任國台辦主任宋濤。陸委會副主委邱垂正對此表示，陸委會6日上午收到國民黨大陸事務部申報夏立言赴陸的來函，「他赴陸相關的安排，以及會見中共高層官員，應由該黨充分對外說明，以化解民眾的不安與疑慮」。

邱垂正9日於例行記者會上強調，政府反對中共當局對兩岸交流片面設置任何政治前提與終局的做法，政府也要再次提醒國人，從事交流活動，應遵循政府的政策及相關的規範，未經授權不得協商涉及公權力事項。

同時，邱垂正也呼籲要重視社會觀感與國際視聽，避免落入統戰分化的可能風險，尤其是政黨人士赴陸，更應反映台灣主流民意，對維護民主和平、反對以武力脅迫方式處理兩岸關係的堅持，共同維護台灣最大的利益。

對於傳出夏立言此行也可能會見中共中央政治局常委王滬寧，邱垂正表示，在國民黨提供給陸委會的資料裡面，「沒有收到這個訊息」。

談及政府對於未來推動兩岸各層級交流的立場，邱垂正指出，政府兩岸政策的立場一貫而明確，我方致力於維護兩岸關係和平穩定的現狀，堅定捍衛國家主權，以及民主自由，確保民眾福祉，也呼籲北京當局要正視中華民國客觀存在的事實，尊重台灣人民對於自由民主價值與生活方式的堅持，放棄對台的武力恫嚇與強制性的負面政策與作為，才有助於兩岸關係的改善。政府會持續推動疫後健康有序的交流，這也是雙方共同的責任。

邱垂正強調，政府支持合於規範，秉持對等、尊嚴，不設政治前提的兩岸健康有序的交流，立場並沒有改變。國人赴中國大陸從事兩岸交流活動，需遵守兩岸交流政策及相關的法令規範，不應有配合陸方對台統戰宣傳，或倡議推動涉及「一個中國」、「一國兩制台灣方案」、「民主協商」等危害國家主權、民主體制運作的行為。另外，未經授權，也不得與陸方協商涉及公權力事項，避免落入中共對台的統戰分化。