有3名學生騎著2輛YouBike腳踏車，並巧演特技動作，其危險行為也被網要笑稱「可能想去印度當兵」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

小孩完全沒有安全意識，錯把危險當有趣！有男子在一處人行道上，拍下了1張照片，照片中有3名學生，其中2位騎著YouBike腳踏車，而其中1名學生便站在2輛YouBike腳踏車後面，並用雙手搭著前方同學的肩膀，其行為非常的危險；對此，原PO則表示「省花費一台的錢，學生精打細算！？」，而網友則笑稱「印度陸軍人才招募中心關心您」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，從照片中可見有3名學生，其中2位學生騎著YouBike腳踏車，而其中1名學生雙腳各踩1輛YouBike，並伸出雙手搭住前方2名同學的肩膀，其行為舉止非常危險；對此，原PO也在貼文寫下「省花費一台的錢，學生精打細算！？」。

有3名學生騎著2輛YouBike腳踏車，並巧演特技動作，其危險行為也被網要笑稱「可能想去印度當兵」。（圖/美聯社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「印度陸軍人才招募中心關心您」、「請求賠償也剛好而已」、「我們的教育...？」、「然後騎人行道被罰錢！」、「一通電話，送去印度」、「印度陸軍喜歡這篇貼文」、「可能想去印度當兵」、「小孩完全沒有安全意識，錯把危險當有趣」、「李棠華特技團決定收了這個學生了」、「3人同行，一人免費」。