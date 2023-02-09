前台北市議員羅智強今天下午透露，明天將宣布參選台北市大安區立委，並邀請立委高金素梅擔任榮譽主委，兩人聯合啟動「為大安平安，民主健康而跑」活動，另外，他也邀請所有選區議員到場，不過當中獨缺王欣儀。對此王欣儀表示，自己有受到邀請，但因為還有會勘行程，因此不克出席。

羅智強稍早發布採訪通知，表示明天將會宣布參選台北市大安區立委，並邀請高金素梅擔任榮譽主委，也會和高金素梅聯合啟動「為大安平安，民主健康而跑」活動；並喊出「國會有高強，大安一定強」的口號。

另外，羅智強也邀請他的子弟兵、雲林縣議員陳芳盈、台南市議員蔡宗豪，還有選區黨籍議員李柏毅、徐弘庭、耿葳、陳錦祥、楊植斗，以及表明要和他競爭的鍾沛君出席。另外，民眾黨議員張志豪也赫然在出席名單上；不過當中缺了王欣儀，王表示，自己有受邀，但因為有其他行程，才會無法出席。

至於王欣儀會不會也投入初選，她表示，因為黨部還沒有釋出正式的期程跟初選辦法，自己是選區的現任議員，還是先做該做的事，等時機比較明朗、也比較確定有哪些人要參選，才會正式宣布。目前就是先看狀況，聽取大家意見再做評估。