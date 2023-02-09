COZZI Blu和逸飯店桃園館情人節住房專案，客房內提供充滿戀愛泡泡的氣泡酒。（國泰飯店觀光事業提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

浪漫情人節即將到來，安太座跟點平安燈一樣重要，國泰飯店觀光事業旗下的COZZI Blu和逸飯店桃園與高雄中山館，均推出主題方案，助攻有情郎佳節安太座。和逸桃園館主打住宿送雙人甜蜜晚餐、Xpark水族館門票等吃喝玩樂一站式包辦；和逸高雄中山館則是打造可以欣賞高空夜景的限定饗宴，讓情侶們歡度美好佳節。

COZZI Blu和逸飯店桃園在館浪漫的2月，推出「My LOVE My Valentine」情人節住房專案。情人們可在舒適寬敞的客房享用充滿戀愛泡泡的氣泡酒，還可在洋溢海洋風格的時尚酒吧Blu Bar品嚐甜蜜情人節雙人晚餐，業者加贈全台最夢幻、適合情侶約會的Xpark水族館門票，可與另一半共同探索館內小海豹奧妙的「愛心鼻子」。集結美食、住宿與約會節目一站式情人節節目，點燃愛情的靈丹妙藥三管齊下，助攻浪漫情人夜。情人節住房專案每晚8500元起。

「甜蜜情人節雙人晚餐」開胃前菜「蒔蘿蟹肉節瓜捲」，顏值頗高。（國泰飯店觀光事業提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

此外，業者同步推出情人節限定美食，提供想單純享用一頓浪滿晚餐的戀人們，Blu Bar酒吧於即日起到2月28日，供應「甜蜜情人節雙人晚餐」。主廚精心設計情人專屬限量套餐，內含高顏值的開胃前菜「蒔蘿蟹肉節瓜捲」、湯品、主餐「牛小排配黃金馬鈴薯Fondant配濃肉汁」或「香草酥石斑魚佐第戎芥末奶油醬汁」、甜點熔岩巧克力或提拉米蘇，以及侍酒師設計充滿迷人餘韻與愛意的情人節調酒 ，每位1680元加1成。

和逸飯店高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳坐擁30樓絕佳高空美景與海港景致。（國泰飯店觀光事業提供）

位在南台灣的和逸飯店高雄中山館，迎接西洋情人節，30樓的Cozzi THE Roof餐廳，2月14日晚餐時段特別推出「愛躍星空情人饗宴」限定套餐，提前預訂再加贈戀愛氣泡酒，每套1320元起。

和逸飯店高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳在情人夜打造戀人專屬的「愛躍星空情人饗宴」限定套餐。（國泰飯店觀光事業提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

限定套餐祭出雙拼主餐4選1，包括「美國菲力牛排搭配美國生蠔佐黑松露醬汁」，融合海陸頂級雙食材，堪稱老饕首選；其他還有充滿海洋鮮甜滋味的「香煎明蝦搭配美國生蠔佐茴香沙巴翁醬」，以及口感十足、富含迷人層次的「堅果鴨肉捲佐無花果醬汁」和「碳烤巴克夏豬里肌佐焦糖蘋果及蘋果醬汁」，套餐附送3款精緻開胃前菜和多樣輕食沙拉吧。Cozzi THE Roof餐廳位於30樓高，擁有絕佳高空美景與海港景致，適合與情人共享美食共賞夜景，，留下難忘的甜蜜「食」光。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！