台中大里區年約60歲林姓女子病痛纏身，8日傳訊給女兒表示「活得很辛苦」即消失，警執行交通勤務眼尖發現，及時救回林女。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。

台中大里區年約60歲林姓女子病痛纏身，8日傳訊給女兒表示「活得很辛苦」，疑有輕生念頭，隨即騎車外出不知去向，家屬擔心安危立即向警方報案；警方獲報後立即動員警力並展開地毯式搜索，終於在大里橋下河床邊發現林女並即時搶救回來，從鬼門關前救回性命。

台中市政府警察局霧峰分局仁化派出所於警員彭志軒8日下午接獲分局勤務中心通報，稱60歲林姓女子疑有輕生念頭，傳訊給女兒後即騎車外出並將手機關機，家屬遍尋不著。當時他正站在大里橋南端執行交通疏導勤務，突然眼尖發現大里橋下有女子倒臥在河床邊，立即通報119救護人員到場協助。

經查詢後，該名女子即為分局勤務中心通報的緊急協尋人口，所幸警方最後在憾事發生前將她從鬼門關前搶救回來。

林女家屬事後向警方表示，母親於去年底診斷出肺腺癌第四期，因近日飽受病痛折磨，覺得活得很辛苦，才會做出傻事。經員警耐心勸說下，林女向警方承諾會好好珍惜生命，不再讓家人擔心，家屬也對員警積極搶救相當感激。

霧峰分局分局長陳祥麟呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構求助，適時紓壓。民眾也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助自己及親友安渡難關。

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