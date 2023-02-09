金門縣長陳福海日前赴陸與國台辦主任宋濤會面，且台北市長蔣萬安也表態要持續雙城論壇的交流，今年兩岸城市交流熱度可期。陸委會副主委邱垂正9日表示，兩岸包括縣市長赴陸交流，應向內政部申請並審查許可，政府支持合於規範，秉持對等、尊嚴，不設政治前提的兩岸健康有序交流。

對於政府兩岸政策的立場，邱垂正在例行記者會上表示，政府兩岸政策的立場一貫而明確，我們致力於維護兩岸關係和平穩定的現狀，堅定捍衛國家主權，以及民主、自由，確保民眾福祉。

邱垂正說，我們也呼籲北京當局要正視中華民國客觀存在的事實，尊重台灣人民對於自由民主價值與生活方式的堅持，放棄對台的武力恫嚇與強制性的負面政策與作為，才有助於兩岸關係的改善。政府會持續推動疫後健康有序的交流，這也是雙方共同的責任。

邱垂正指出，對於國台辦昨日將交流對話的問題歸因我方，且言詞不友善，這些都不是促進雙方交流、增進相互理解的態度與做法。而兩岸包括縣市長赴陸的交流，應向內政部提出申請，並經由內政部審查會審查許可，才能夠進入到中國大陸，這是《兩岸條例》的相關規範。

邱垂正強調，政府支持合於規範，秉持對等、尊嚴，不設政治前提的兩岸健康有序的交流，立場並沒有改變。國人赴中國大陸從事兩岸交流活動，需遵守兩岸交流政策及相關的法令規範，不應有配合陸方對台統戰宣傳，或倡議推動涉及「一個中國」、「一國兩制台灣方案」、「民主協商」等危害國家主權、民主體制運作的行為。另外，未經授權，也不得與陸方協商涉及公權力事項，避免落入中共對台的統戰分化。