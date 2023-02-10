自去年下半年起運價反轉走跌，展望後市運價情況，陽明表示，據上海出口集裝箱運價指數（SCFI），截至今年1月20日，當週指數數據為1030，較去年12月下跌7%，主要東西向航線運價仍低迷，但跌幅收斂。

西北歐線運價為每TEU（20呎櫃）1014美元、月減3%，地中海線運價每TEU為1816美元、月減4%，美西線運價為每FEU（40呎櫃） 1403美元、月減1%，美東線每FEU為2783美元、月減10%。

陽明指出，據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2023年預估供給成長8.2%，2023年需求成長1.4%；2024年供給成長8.8%，2024年需求成長為2.2%。

展望市場概況，陽明表示，據國際貨幣基金組織（IMF）最新預測，由於中國鬆綁防疫限制、美國通膨壓力趨緩、歐洲適應能源危機優於預期，調升2023年全球經濟成長率至2.9%；然而全球依然籠罩在俄烏戰爭、物價飆漲、利率升高及需求疲軟等重大不確定因素中，存在諸多挑戰。

另外，美國碼頭工會談判陷膠著，雖資方已針對自動化議題提出解決方案，勞方尚未接受，美西各碼頭作業持續受到程度不一影響。

陽明指出，近兩年陸續有新造船交付，加上宏觀經濟不確定性及新環保法規生效，整體營運環境變數仍多。（編輯：張均懋）1120209